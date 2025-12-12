◆ 新天地ではセットアッパー起用かアトランタ・ブレーブスは現地時間11日、FAのロベルト・スアレス投手（34）を獲得したことを発表した。契約は3年総額4500万ドルとされている。ベネズエラ出身のスアレスは2016年に来日し、ソフトバンクと阪神で計6年間プレー。2022年からパドレスに加入し、MLB通算206試合に登板している。4年目の今季は自己最多の70登板で4勝6敗、ナ・リーグ最多の40セーブ、防御率2.97の活躍を収め、2年連