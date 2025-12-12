Suicaのペンギンのグッズはたくさん持ってるけど、こちらはリアルペンギンとの一枚『週刊プレイボーイ』で連載中の「ライクの森」。人気モデルの市川紗椰（さや）が、自身の特殊なマニアライフを綴るコラムだ。今回は「Suicaのペンギン」について語る。＊＊＊2025年、突如として流れた「Suicaのペンギンが卒業」のニュースに首都圏はザワつきました。J-WAVEで生放送中だった私も動揺。「卒業」というポップな言い方の裏で、心