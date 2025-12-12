12月11日午前、静岡市駿河区の静岡大学静岡キャンパスで、屋外の設備工事中の男性が斜面から転落し頭にけがをしました。 11日午前10時頃、静岡大学静岡キャンパスの敷地内で、屋外の濾過装置に電気設備を取り付ける作業をしていた、静岡市駿河区に住む男性会社員（77）が、斜面から転落し頭にけがをしました。 警察によりますと、斜面の高さは約1.8メートルで、濾過装置は斜面を下った場所に設置されていたということです