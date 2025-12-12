東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値182.65高値182.75安値181.88 183.84ハイブレイク 183.30抵抗2 182.97抵抗1 182.43ピボット 182.10支持1 181.56支持2 181.23ローブレイク ポンド円 終値208.32高値208.81安値207.91 209.68ハイブレイク 209.25抵抗2 208.78抵抗1 208.35ピボット 207.88支持1 207.45支持2 206.98ロ&#1254