東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.22高値9.23安値9.17 9.30ハイブレイク 9.27抵抗2 9.24抵抗1 9.21ピボット 9.18支持1 9.15支持2 9.12ローブレイク シンガポールドル円 終値120.41高値120.69安値119.97 121.46ハイブレイク 121.08抵抗2 120.74抵抗1 120.36ピボット 120.02支持1 119.64支持2 119.30ローブレイ