グラビアアイドルでコスプレイヤーの成瀬いな（24）が12日までに自身のインスタグラムを更新。愛車「ドラッグスター250」との2ショットを公開した。「バイク女子夏の江ノ島ツーリング」とつづり、アメリカンタイプのバイク「ドラッグスター250」に腰かけている写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「かっこいい」「一緒にツーリング行きたい」「ドラスタもお姉さんも素敵です」「いなさん本当に綺麗で絵になる