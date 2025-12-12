・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ９７０３．１６（＋４７．６３） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４２９４．６１（＋１６４．４７） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８０８５．７６（＋６３．０７） ・ロシア・ＲＴＳ １０９１．４７（－８．７５） 出所：MINKABU PRESS