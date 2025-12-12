【ELリーグフェーズ第6節】(アレーナ・ナツィオナラ)FCSB 4-3(前半1-2)フェイエノールト<得点者>[F]S. Ngezana(11分)、M. Toma(54分)、ママドゥ ティアム(86分)、F. Tănase(90分+5)[フ]キャスパー・テングステット(41分)、クインテン・ティンバー(44分)、レオ・ザウアー(51分)<警告>[F]M. Lixandru(48分)、F. Tănase(73分)[フ]アネル・アフメドジッチ(72分)観衆:22,857人└上田綺世が体調不良明けで後半強行