【ELリーグフェーズ第6節】(Europa-Park Stadion)フライブルク 1-0(前半0-0)ザルツブルク<得点者>[フ]フィリップ・ラインハート(50分)<退場>[ザ]ペタル・ラトコブ(38分)<警告>[フ]ルーカス・キュブラー(80分)、鈴木唯人(89分)[ザ]シュテファン・ライナー(45分+1)観衆:31,016人└フライブルクが10人ザルツブルクに完封勝利! 鈴木唯人はフル出場、北野颯太&川村拓夢はベンチ外