[12.11 ELリーグフェーズ第6節 ステアウア・ブカレスト 3-3 フェイエノールト]UEFAヨーロッパリーグ(EL)は11日、リーグフェーズ第6節を各地で行い、FW上田綺世とDF渡辺剛所属のフェイエノールト(オランダ)がステアウア・ブカレスト(ルーマニア)に3-4で敗れた。一時2点リードをひっくり返され、ベスト16入りが遠のく痛恨の黒星。体調不良明けの上田は後半22分から途中出場したが得点には絡めず、渡辺はケガのためメンバーを外れた