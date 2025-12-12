[12.11 EL第6節 セルティック 0-3 ローマ]UEFAヨーロッパリーグ(EL)は11日にリーグフェーズ第6節を開催した。ローマはMF旗手怜央とFW前田大然が先発出場したセルティックを3-0で破って3連勝。セルティックはマーティン・オニール暫定監督体制で公式戦5連勝を飾っていたが、今月3日にウィルフリード・ナンシー監督が就任してからは同2連敗となった。ローマは開始早々の6分、MFマティアス・スーレが蹴ったCKに相手DFリアム・スケ