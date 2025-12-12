全日本プロレスは１０日、後楽園ホールで「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２５優勝決定戦」を開催した。第３試合で９月末に右足を骨折し１０月から欠場していたフリーの関本大介が復帰戦。田村男児と組んで「ＨＡＶＯＣ」芦野祥太郎、潮粼豪と対戦した。関本は、潮崎と激しいチョップ合戦を展開。さらに芦野と場外戦でバチバチやり合った。試合は田村が潮崎の豪腕ラリアットに沈んだが、バックステージで芦野と潮崎