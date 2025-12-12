人気ミュージシャンのデュア・リパ（30）を姉に持つリナ・リパ（24）が、冷酷な犯罪者役で映画デビューを果たす。これまでもモデルや女優として活動してきていたが、『One Day/ワン・デイ』のジョニー・ウェルドンと『デューン 砂の惑星 PART2』のトニー・クックの出演が決定している犯罪映画『A Gangster’s Life』でスクリーンデビューを飾ることになった。 【写真】やはり姉妹だ