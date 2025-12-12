個別指導の学習塾「明光義塾」を全国展開する株式会社明光ネットワークジャパンはこのほど、受験を控える中学3年生の子を持つ保護者1000人を対象に「物価高騰時代の受験環境実態調査」を実施、結果を公表した。 【調査結果】物価高騰と二極化の波は受験にも…サポートにかけている月額費用 受験をサポートする上での経済的な負担について、「強く(21.1％)」と「ある程度(45.7％)」を合わせた66.8％が「負