日本航空自衛隊第6飛行団のF−15戦闘機が10日、東海（トンヘ、日本名・日本海）上空で米軍B−52爆撃機と連合軍事訓練を実施した。米国と日本が米空軍のB−52戦略爆撃機を動員した共同訓練を行った。最近、中国とロシアの爆撃機が日本近隣まで長距離共同飛行をしたことに対する措置と解釈される。日本防衛省傘下の統合幕僚監部は11日、米軍B−52爆撃機2機と日本航空自衛隊F−35・F−15戦闘機各3機が前日（10日）、東海（トンヘ、日