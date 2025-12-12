日帝強制動員の責任を問う損害賠償訴訟で韓国大法院（最高裁）が11日、また被害者の手をあげたことに対し、日本政府が抗議の意を明らかにし、第三者弁済方式を通じて解決するべきという立場を伝えた。日本外務省は「金井正彰アジア大洋州局長は、金壮荽（キム・ジャンヒョン）在京韓国大使館次席公使に、これまでの我が国の一貫した立場に基づいて申入れを行った」という内容の報道資料を出した。大法院1部はこの日、強制労