【ニューヨーク共同】11日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比45銭円高ドル安の1ドル＝155円52〜62銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1734〜44ドル、182円58〜68銭。米連邦準備制度理事会（FRB）の追加利下げを受けて日米金利差の縮小が意識され、円買いドル売りが優勢となった。