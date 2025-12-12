阪急観光バスと阪神バス、関西空港交通は、旧大阪新阪急ホテル建物の解体に伴い、2026年1月27日に空港リムジンバスの大阪駅前エリアのバス停を再編し、ダイヤを改正する。関西国際空港〜大阪駅前線では、「大阪駅前（新阪急ホテル）」バス停の営業を終了し、新たに「大阪駅前（阪急三番街）」バス停を設置し、阪急大阪梅田駅からの乗換えや高速バスとの乗継ぎをしやすくする。大阪（伊丹）空港〜大阪駅前線では、「大阪マルビル」