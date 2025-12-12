一人が好き。でも誰かと過ごすのも好き――その間で揺れていませんか。寂しさ埋めに他人に寄りかかるほど、相手の機嫌によって心が揺らぐ。自分を大切にする人間関係はどのように築けばよいのでしょうか？IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに解説します。自分ひ