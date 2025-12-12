ノーベル平和賞を受賞したベネズエラの野党指導者マリア・コリナ・マチャド氏がノルウェーで会見し、当局の捜査対象になる中、賞を母国に持ち帰るとの決意を示しました。【映像】マチャド氏の発言「帰国のリスクは高いかもしれませんが、必ず価値があります。私は必ずベネズエラに戻ると確信しています」（マリア・コリナ・マチャド氏）マチャド氏は、ベネズエラのマドゥロ政権から国外に出た場合「逃亡犯に認定する」とされて