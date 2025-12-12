広島・会沢翼捕手（３７）が１１日、マツダスタジアム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、減額制限（１億円以下は２５％）を超える３０００万減の年俸５０００万円でサインした。今季は２４試合の出場にとどまり、自己ワーストの打率・１１６。来季は球団捕手最長を更新する２０年目。自身初の日本一達成へチームに尽力することを誓った。（金額は推定）大幅な減俸にも、表情が曇ることはなかった。会沢は「こればっかりは仕