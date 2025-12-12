リーダーは忙殺されても仕方ない、自分の時間がなくても当然だと考えていないだろうか。スターバックスコーヒージャパンでCEOを務めた岩田松雄さんは「スケジュール表で自分の1週間の動きを確認するだけでどうしたら時間を捻出できるかアイデアが浮かんでくるはずだ」という――。※本稿は、岩田松雄『新版「ついていきたい」と思われるリーダーになる51の考え方』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com