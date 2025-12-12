12月に入り、火事が相次いでいます。空気が乾燥し、火事の件数が増えるこの時期、自宅で身を守る方法を取材しました。 佐賀県小城市で4日に起きた火事。木造2階建ての住宅1棟を全焼しました。福岡市や大牟田市でも火事が相次いでいて、県は乾燥・強風による火災への注意を呼びかけています。 建物の火事で特に多い原因が、コンロによる火事です。■八木菜月アナウンサー「一瞬にして火がつきましたね。」北九州市消防