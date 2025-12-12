かつて“双子タレント”として兄・広海とテレビで活動し、現在はスタイリストとしてアパレル業に携わりつつ、実業家としても活躍するFUKAMI（深海）さん。ADHD・LGBTQIA+当事者であることを公表していますが、過去には両親による育児放棄・児童相談所からの脱走といった波乱万丈な人生を送ってきました。その生い立ちに起因するように「愛着障がい」によるトラウマを抱え、「自分は普通の幸せを手に入れることなんてできない」と思