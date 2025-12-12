女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は12日、第55回が放送され、英語教師レフカダ・ヘブンとの恋に破れ、島根県知事の娘・江藤リヨが身を引く姿が描かれた。朝ドラ初出演を果たした女優の北香那（28）が好演し、存在感を示した。制作統括の橋爪國臣チーフ・プロデューサー（CP）に舞台裏、北の魅力や起用理由を聞いた。＜※以下、ネタバレ