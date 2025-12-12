今月は3番アイアンでのスイング写真が例となるが、「ロングアイアンを打ちこなすには、打点がズレない正確なインパクトと、ヘッドスピードの加速、適正な入射角が必要。 それには世界の一流選手も採用している“ シャローイング”がベストです！」と小暮コーチ。ロングアイアンだけでなく、全番手のフルショットがレベルアップするテクニックを解説する。 ※本記事はワッグル2020年8月号の記事になります。