私（トモコ）は、数年前に元夫と離婚し、長女のアオイ（小5）と次女のユウナ（小1）と暮らしています。贅沢ができる状況でもありませんが、親子3人で力を合わせて仲良くやってきました。そんなある日、私は仕事で出会ったリョウタと親しくなります。サッカー経験者のリョウタは、子どもたちを熱心にサポートしてくれました。その姿に心を動かされた私はプロポーズを受け入れたのです。再婚にあたっては、いろいろと環境の変化があ