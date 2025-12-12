＜JLPGA新人戦 加賀電子カップ2日目◇11日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6525ヤード・パー72＞その年のプロテスト合格者ナンバー1を決める新人戦。2023年からはドライビングディスタンス賞が設けられている。ことしはこの日の18番パー4が計測ホール。6度目のプロテスト挑戦で合格した木村円（まどか）が326ヤードを記録して、98期生飛ばし屋ナンバー1の称号と賞金10万円を手にした。【連続写真】最新！木村円のドライ