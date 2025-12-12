ノーベル賞の授賞式から一夜明け、生理学・医学賞の坂口志文さんと化学賞の北川進さんがメダルを授与された実感などを語りました。【映像】会見でメダルを授与された際の思いなど語る様子「裏側が名前書いてあるんですよ。S・Kitagawa」（北川さん）「あー本当だ。本当にそう書いてます。小さすぎて見えない（笑）」（坂口さん）「メダルを落とさないか心配していました。（国王から）1人ずつメダルを受けたんですが、やはりその