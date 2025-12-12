¢®ÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè55ÏÃ¤¬12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥ê¥è¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤ÎÎø¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ï²áµî¤òÏÃ¤·¤¿Í¾±¤¤¬È´¤±¤º¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¤¤ë¥¤¥é¥¤¥¶¡Ê¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ËÁÛ¤¤¤ò¤Ï¤»¤ë¡£ÍâÄ«¡¢½Ð¶Ð¤¹¤ë¥È¥­¡Ê¢®ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ÎÁ°¤Ë¥ê¥è¤¬º£¤Þ¤Ç¤Î±þ±ç¤Î¤ªÎé¤Ë¸½¤ì¤ë¡£¤ªÎé¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤ËÈ¯¤·¤¿¥ê¥è¤Î°ì¸À¤Ë¡¢¥È¥­¤ÏÆ°