近畿地方は、今夜からグッと冷え込みが強まるでしょう。13日(土)の最低気温は、奈良市で-2℃、大津市で-1℃など、都市部でも氷点下の所が出てきそうです。一転して来週後半は高温傾向となる見込みで、気温の変動がかなり大きくなります。体調管理には十分ご注意ください。13日(土)は朝グッと冷え込む14日(日)午前は本降りの雨近畿地方は今夜から13日(土)の早朝にかけて、冷え込みが強まります。奈良市は-2℃、大津市は-1℃まで下