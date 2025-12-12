東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値155.59高値156.16安値154.95 157.39ハイブレイク 156.78抵抗2 156.18抵抗1 155.57ピボット 154.97支持1 154.36支持2 153.76ローブレイク ユーロドル 終値1.1738高値1.1763安値1.1682 1.1854ハイブレイク 1.1809抵抗2 1.1773抵抗1 1.1728ピボット 1.1692支持1 1.1647支持2 1.1611ロ&#12