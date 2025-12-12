DCユニバース最新作『Supergirl（原題）』が、『スーパーガール』の邦題で2026年夏に日本公開されることが決定し、ティザー予告編とティザービジュアルが全世界同時公開された。 参考：『スーパーマン』続編の新情報も『スーパーガール』『クレイフェイス』などDC映画の今後 本作は、2022年にDCスタジオの共同CEOに就任したジェームズ・ガンによ