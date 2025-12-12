１２日の東京株式市場は主力株をはじめ広範囲に買い戻しが優勢となり、日経平均株価は大きく切り返す公算が大きい。前日は一時５万円大台を割り込む場面があったが、きょうは一転して展開次第で５万１０００円台回復を視界に入れるような上値指向の強い地合いが予想される。前日の欧州株市場は総じて堅調で、ドイツの主要株価指数であるＤＡＸが反発したほか、今週は調整色が目立っていたフランスのＣＡＣ４０も５日ぶりに反発し