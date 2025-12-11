自己流のダイエットで何度もリバウンドを経験し、挫折している人もいるのではないでしょうか。そんなときは、ダイエット外来が頼りになるかもしれません。健康的に痩せるために、ダイエット外来ではどのような治療をおこなうのか、「中島内科クリニック」の中島先生に解説していただきました。 監修医師：中島 茂（中島内科クリニック） 横浜市立大学医学部卒業。その後、藤沢市民病院、横浜市立大学医学部附属浦舟病院（現