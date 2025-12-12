2025年2月27日から3月2日にかけシンガポールで開催された「HSBC女子チャンピオンズ」。渋野日向子は首位と19打差の45位タイという戦績に落ち着いた。 序盤の輝きと後半の失速が示したもの 初日、渋野日向子は3バーディ・2ボギーの「71」をマークし、7位タイと好発進を切った。これは、トップレベルのフィールドで戦える手応えを感じさせる、確かな一歩だった。しかし、戦況は日々、厳しさを増した