筋トレはがん予防にも効果的だが、やりすぎは逆に死亡リスクを高めるという研究結果が報告された。運動が苦手な人も、バスを追いかけたり階段を駆け上がったりする1〜2分の「ちょっときつい動き」を1日3回行うだけで、がんのリスクが約30％減少する。忙しくて毎日運動できない人も、週末だけの運動で予防効果があることがわかった。※本稿は、佐藤典宏『専門医がやっている「がん」にならない50の習慣』（SBクリエイティブ）の一部