【東京・原宿発】朝井さんは、自分の書く文章の中に笑えるポイントを必ずつくるという。どうして読者に笑ってもらいたいのか尋ねると、笑ってもらうことそのものが知的行為であり、朝井さん自身、知性を感じることが好きだからという答えが返ってきた。確かにお笑い芸人などのテンポのいい会話とか絶妙な言葉のチョイスなど、賢くなければとてもできない技であり、知的でなければ成り立たない。だから、朝井さんの文章にも「笑い」