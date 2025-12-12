― ダウは646ドル高と11月12日以来、1ヵ月ぶりに最高値を更新、利下げを好感し景気敏感株などを中心に買い優勢 ― ＮＹダウ 48704.01 ( +646.26 ) Ｓ＆Ｐ500 6901.00 ( +14.32 ) ＮＡＳＤＡＱ 23593.85 ( -60.30 ) 米10年債利回り4.150 ( +0.006 ) ＮＹ(WTI)原油 57.60 ( -0.86 ) ＮＹ金 4313.0 ( +88.3 ) ＶＩＸ指数14.85 ( -0.92 ) シカゴ日経225先物3月限 (円