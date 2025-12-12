大阪3月限ナイトセッション 日経225先物50920+720 （+1.43％） TOPIX先物3407.0+39.5 （+1.17％） シカゴ日経平均先物50930+730 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 11日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500が上昇した一方で、ナスダックは下落。米連邦準備理事会（FRB）は前日の米連邦公開市場委員会（FOMC）で0.25％の利下げを決め、利下げが景気を支えるとの見方から景気敏感株を中心に買われ