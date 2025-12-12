日本テレビ公式Xアカウント（@nittele_ntv）では、年末年始特番の放送と連動し「バンバン特番」キャンペーンを26日間実施。下記の条件（応募方法）を満たした方の中から、抽選で500名様にQUOカードPay1,000円分が当たります！◆応募期間12月12日（金）8:00〜1月6日（火）23:59◆賞品QUOカードPay1,000円分500名様◆応募方法1. 日本テレビ公式Xアカウント（@nittele_ntv）をフォロー2.上記の公式Xアカウントで期間中に複数回投稿