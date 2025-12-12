歌手の近藤真彦が、13日放送のMBS『ごぶごぶ』(毎週土曜13:54〜)に出演する。近藤真彦と浜田雅功『ごぶごぶ』は、ダウンタウン・浜田雅功、毎回替わる相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う番組。今回は、前回に引き続き近藤真彦が相方として登場する。昭和で数えると今年が100年目というのにちなんで、昭和のテレビを席巻した“お笑い界のスター・浜ちゃん”と“アイドル界のスター・マッチ”が大阪を舞台に「昭和レトロス