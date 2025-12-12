テレ東のドラマ『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』(毎週水曜25:00〜25:30)が、2026年1月7日にスタートする。宮本茉由(C)テレビ東京○宮本茉由、民放ドラマ初主演『SNS狂の女〜自己顕示欲のバケモノ〜』をはじめ女性の悩みや社会の闇をテーマにした作品を手がける乙葉一華氏が原作を担当し、『超鈍感モブにヒロインが攻略されて、乙女ゲームが始まりません@COMIC』など幅広いジャンルで活躍する久松ゆのみが作画を担当した共作