Image: Bang & Olufsen クラフトマンシップの権化。デンマークのオーディオブランドBang＆Olufsen（B&O）から、なんともプレミアムなサウンドバーが登場しました。といっても、同社のサウンドバーの中では比較的手頃な部類でして…。空間オーディオを狙い撃ち Image: Bang & Olufsen その名は「Be