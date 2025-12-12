JCBは、モバイル即時入会サービス(モバ即)で新規入会する会員向けに、MyJCBアプリで「iPhoneのマイナンバーカード」を利用した本人確認を導入した。MyJCBアプリの本人確認で「iPhoneのマイナンバーカード」が利用可能モバ即とは、カードの申し込みから最短5分程度で審査が完了し、カードを受け取る前に、ネットショッピングや店頭で利用できる入会方法のこと。モバ即で入会した会員がMyJCBアプリを利用する場合には、初回ログイン