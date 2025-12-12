日本で使用される「iPhone」や「Apple Watch」でも、衛星経由のメッセージの送受信が使用できるようになったと、アップルが発表しています。 ↑衛星経由でつながり続ける（画像提供／アップル）。 アップルは、「iPhone 14以降」または「Apple Watch Ultra 3」のユーザーなら、携帯電話の通信やWi-Fiの圏外にいるときでも、衛星経由で家族や友達とメッセージをやり取りできるようになったと発表しました。 具体的には、圏