ベーシックで使いやすいけれど、「黒」が似合わない……。黒に代わるダークトーンなら、こなれ感と上品見えも狙える「チャコール」に注目してみて。今回は、【ZARA（ザラ）】から登場したチャコールのきれいめトップスをご紹介。ニュアンス感のある色味でこなれたコーデに導いてくれるチャコールのアイテムは、冬の一軍になりそうです。 シンプルなのに存在感があるドレープトッ