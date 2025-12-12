元中京テレビでフリーの市野瀬瞳（４０）アナウンサーがこのほどスポーツ報知の取材に応じ、全国区の存在となるべく”NGゼロ”を宣言した。今年に入って東京での活動を本格化しており意気込みを語った。仕事に対する思いを聞かれると、マシンガントークを繰り広げた。「挑戦することが大好き。今までやってこなかったこと、できなかったことをやってみたい。ＮＧはないです！」。アナウンサーらしい張りのある声を響かせた。