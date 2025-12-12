国道6号「牛久土浦バイパス」用地が進展！国土交通省 関東地方整備局は2025年12月1日、国道6号「牛久土浦バイパス」の工事状況について情報共有する会議を開催。この中で、進捗状況や今後の見込みなどが話し合われました。 【どこまでできたの？】国道6号「牛久土浦バイパス」の現状 スイスイ区間はすぐ終わり…（地図／写真）牛久土浦バイパスは、国道6号バイパスのうち主に取手市を通る藤代バイパスと、土浦市の土浦バイパス