2008年頃から報道で聞かれるようになった「弁護士はもう食えない」という言葉。都市部でさえ厳しい状況なら、地方で開業する「マチ弁」はさらに苦境にあるのでは――。しかし、福島県いわき市で弁護士として活動する松本三加氏は、そのイメージを覆す「マチ弁」の意外な現実を語る。※本稿は、内田 貴編著『弁護士不足――日本を支える法的インフラの危機』（筑摩書房）のうち、松本三加氏による執筆パートの一部を抜粋・編集した